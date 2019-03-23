Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

DJ SEVGİLİSİ İÇİN İSRAİL'E GİTTİ

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, İsrail'e gittiğini Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla bildirmişti.

Şeyma Subaşı sevgilisi için İsrail'e gitti VİDEO

DİLA TARKAN DA ORADAYDI

Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'nın sahnesi için soluğu Tel Aviv'de doyasıya eğlendi. Yakın arkadaşı ve Eser Yenenler'in eski sevgilisi olan Dila Tarkan ile konsere katılan sosyetik güzel, eğlenceli anlarını Instagram hesabından paylaştı.

"NAFAKASI, GEZMEKTEN KIYAFET ALMAYA YETMİYOR"

Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, sürekli gezmesiyle dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aynı kıyafetleri giymesiyle herkesi şaşırtıyor. Şeyma Subaşı'nın aynı kıyafetleri giymesi 'Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor.' yorumlarını da beraberinde getirdi.