Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı sevgilisi DJ Guido Senia ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibıza'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanması ile tanınan Subaşı, buradan sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURU

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile sarmaş dolaş çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.