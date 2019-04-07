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Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

Türkiye'ye gelen Guido Senia, önceki gün Şeyma Subaşı'nın Bebek'te işlettiği Healthyish Cafe'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 09:42..
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Acun Ilıcalı’dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan parti organizatörü ve DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SEVGİLİSİNİ, ACUN'UN AÇTIĞI KAFEYE GÖTÜRDÜ

Türkiye’ye gelen Guido Senia, önceki gün Şeyma Subaşı’nın Bebek’te işlettiği, Acun Ilıcalı'nın açmış olduğu Healthyish Cafe’yi ziyaret etti. Habercileri karşısında görünce şoke olan Şeyma Subaşı koşar adım kafeye girdi.

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

ŞEYMA, MELİS, ACUN PLAKASI

Bu arada aracının plakasında ‘Şeyma Melis Acun’ anlamına gelen SMA harfleri vardı.

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

KÖŞE BUCAK KAÇTILAR

Öte yandan çift geçen akşam da Bebek'te bir kafeden çıkarken görüntülenmişti. İkili yine hemen arabaya kaçmıştı.

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

INSTAGRAM'DA BİRLİKTE FOTOĞRAF

Şeyma Subaşı ve Guido Senia Instagram'da fotoğraf paylaşmaya da başladı.

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

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