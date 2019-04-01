taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.56475
Euro
6.26385
Altın
1290.205
Borsa
93961.1
Gram Altın
231.526

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'yla adı aşk dedikodularına karışan Itır Esen, sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmişken, magazin dünyasında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Itır Esen, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Esen, sosyal medyada yeni akım olan kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyan Subaşı'na "Kitaplar aksesuar değildir" yorumuyla göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

ŞEYMA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Sosyal medya hesabından Elif Şafak'ın kitabını paylaşan Subaşı, "Yıkamakla çıkmayan tek pislik kaplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir." sözüyle karşı göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

1188
YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

1172
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

688
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

362
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

600
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

452
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir