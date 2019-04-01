Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmişken, magazin dünyasında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.
GÖNDERMEDE BULUNDU
Tüm bu gelişmelerin ardından Itır Esen, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.
Esen, sosyal medyada yeni akım olan kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyan Subaşı'na "Kitaplar aksesuar değildir" yorumuyla göndermede bulundu.
ŞEYMA'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Sosyal medya hesabından Elif Şafak'ın kitabını paylaşan Subaşı, "Yıkamakla çıkmayan tek pislik kaplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir." sözüyle karşı göndermede bulundu.