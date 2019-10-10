Şeyma Subaşı yazı bitirdi

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından gündemden neredeyse hiç düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 1 yıldır İtalyan DJ Guido Senai ile birlikte...

İkili geçirdikleri süre zarfından pek çok ülkeye gitti, bol bol eğlendi.

Hayranlarının bile artık ne zaman biteceğini merak ettiği yaz tatilini Subaşı, Ibiza'da noktaladı.

BOL BOL FOTOĞRAF YÜKLEDİ

Sevgilisi ile birlikte tüm yazı neredeyse Ibiza'da geçiren fenomen, sosyal medyadan da bu anları paylaştı. Oldukça samimi gözüken sevgililer, bir dahaki yaz için şimdiden sözleşti.

"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ"

Mutlu fotoğraflarının altına not düşen Şeyma Subaşı, "En yakın arkadaşlar, suç ortakları, arkadaşlar, aşıklar... Sevgili Ibiza, sana bu yaz için çok teşekkür ederim. Bana karşı her zaman çok iyiydin. Seneye görüşürüz." dedi.