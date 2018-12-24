Şeyma Subaşı: Zamana bıraktım

Ünlü televizyoncudan ayrıldıktan sonra gündelik hayatına geri dönen Şeyma Subaşı, kısa bir süre öncesine kadar Londra’da bulunuyordu.

Yurda döner dönmez işinin başına geçen Şeyma Subaşı, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

"BAZEN PLANSIZ OLMAK LAZIM"

Attığı her mesaj takipçileri tarafından inceden inceye altında bir mesaj olup olmadığı şeklinde incelemeye tabi tutulan Subaşı, son olarak yine ilginç satırlar paylaştı. Bir selfiesini takipçilerine ulaştıran Şeyma Subaşı, bu karenin altına da; “Her zaman bir plana ihtiyacınız olmaz… Bazen sadece nefes almanız, güvenmeniz, bırakmanız ve ne olacağını görmeniz gerekir” notunu düştü.