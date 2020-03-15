taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi ile selfie yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Türkiye'ye geldikten sonra 14 günlük karantina kuralına uymaması sonucu ikili, koronavirüs şüphesi ile testten geçirilip 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi.

KARANTİNA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Sık sık seyahate çıkarak dünyayı dolaşan Şeyma Subaşı, bugüne kadar gezdiği yerleri paylaşırken artık evde çektiği fotoğraf ve videoları paylaşır hale geldi.

Dün akşam saatlerinde Instagram hesabı üzerinden, kedili bir video paylaşan Subaşı bugün ise ilk kez sevgilisiyle bir fotoğraf paylaşarak, karantinada olduğunu belirtti.

Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

İlginizi Çekebilir
Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, İsrail seyahati sonrası Türkiye'de karantina kuralına uymadığı için tepki gördü.
Ebru Şancı: Oğlum oluyor
Yeniden anne olmaya hazırlanan eski model Ebru Şancı, bebeğinin cinsiyetini ve adını üç gün önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Ece Erken, istifa etti
Sunuculuğunu yaptığı programdan istifa eden Ece Erken'e evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahip çıktı.
Didem Soydan: Hoşlandığım bir çocuk var.
Lider Şahin aşkı kısa süren Didem Soydan, kalbini başkasına kaptırdı bile.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
928
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
675
Umreden gelenler karantina altında
Umreden gelenler karantina altında
399
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
368
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
117
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
64
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir