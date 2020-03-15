Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Türkiye'ye geldikten sonra 14 günlük karantina kuralına uymaması sonucu ikili, koronavirüs şüphesi ile testten geçirilip 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi.

KARANTİNA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Sık sık seyahate çıkarak dünyayı dolaşan Şeyma Subaşı, bugüne kadar gezdiği yerleri paylaşırken artık evde çektiği fotoğraf ve videoları paylaşır hale geldi.

Dün akşam saatlerinde Instagram hesabı üzerinden, kedili bir video paylaşan Subaşı bugün ise ilk kez sevgilisiyle bir fotoğraf paylaşarak, karantinada olduğunu belirtti.