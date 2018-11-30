taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1722
Euro
5.8926
Altın
1224.2
Borsa
95125.57
Gram Altın
203.361

Şeyma Subaşı'na ablası sahip çıktı

Acun Ilıcalı ile olan evliliği sona eren Şeyma Subaşı'ya ablasından destek: "Bunun adı taciz!"

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 07:45..
  1. Haberler
  2. Magazin

ÜÜ

Acun Ilıcalı ile ani bir biçimde boşanması ve alacağı aylık 125.000 TL'lik nafaka gündem olan Şeyma Subaşı'ya ablası Kübra Açıl'dan destek geldi.

"KİMSEYİ TACİZ ETMEYE HAKKINIZ YOK"

Acun Ilıcalı ile boşanması sonrası Şeyma Subaşı'yla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine ablası Kübra Açıl Instastory'den şu paylaşımı yaptı: ''Sosyal medyada tanımadığınız bir kişiye yaptığınız kaba yorumların adı 'eleştiri' değildir. Bunun adı 'taciz'dir. O nedenle engellendiğinizde 'eleştiriye tahammülü yok' yerine 'benim kimseyi taciz etmeye hakkım yok' diye düşünmelisiniz. "

Şeyma Subaşı'na ablası sahip çıktı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

228
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

39
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

22
Dünya Satranç Şampiyonasının galibi Magnus Carlsen

Dünya Satranç Şampiyonasının galibi Magnus Carlsen

8
Kaya balı için tehlikeli yolculuk

Kaya balı için tehlikeli yolculuk

23
Rusya'da ayının sahibiyle sarmaş dolaş görüntüleri

Rusya'da ayının sahibiyle sarmaş dolaş görüntüleri

8
Üşüyen sokak köpeğini montuyla ısıttı

Üşüyen sokak köpeğini montuyla ısıttı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir