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Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğraflarını Instagram üzerinden yayınlayan Subaşı'na babası, "Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ne gerek var bu fotoğraflara." diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 10:28..
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Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

15 gün önce DJ sevgilisi Guido Senia ile samimi pozlarını paylaşan Subaşı, ailesinden gelen tepkileri ilk kez dile getirdi. Subaşı, sosyal medyadan gelen yorumları okumadığını, yorum okumak için harcanan zamanı spora ayırdığını söyledi.

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

"GUİDO İLE PAYLAŞTIĞIM FOTOĞRAFLARA ŞOKE OLDULAR"

Paylaştığı fotoğraf sonrası yakın çevresinden gelen tepkileri anlatan Subaşı, "Instagram'da 'güzelmiş paylaş gitsin' diyerek paylaşıyorum ve bunun matematiğini yapan bir insan değilim. Bu yüzden bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldum. Hala bunu törpülemiş değilim, bu benim suçum. Guido ile paylaştığım fotoğraflara kendi arkadaşlarım da şoke oldu. Arkadaşlarım, 'Biz bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyorduk, çok iyi oldu, başka konuşanlara kapak oldu. buna ihtiyaç vardı, çok iyi oldu yürü gitsin' şeklinde tepkiler verdiler." dedi.

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

"ÇOK EĞLENCELİ BİR YAZ GEÇİRDİM"

Sevgilisi ile güzel zaman geçirdiğini söyleyen Subaşı, "Fotoğrafı paylaşırken uçaktaydım ve içimden geldi. Çünkü çok güzel bir zaman geçirmiştik. Hem çok zor hem de çok eğlenceli bir yaz geçirdim." şeklinde konuştu.

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

"MELİSA VAR, ONU DA DÜŞÜN"

Son olarak babasından gelen tepkiyi de anlatan Şeyma Subaşı, "Ailemden 'Kızım o birkaç fotoğrafa ne gerek vardı?' tepkisi geldi. Ben de onlara 'içimden bunu da paylaşmak geldi' dedim. Onlar da 'Evet ama kızım biz Türkiye'de yaşıyoruz. Örf ve adetlerimiz var. Melisa var, o da büyüyecek onu da düşün' dediler. Bana kalsa dudaktan öperken bile fotoğraf paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

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