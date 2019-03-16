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Şeyma Subaşı'nın dudak uçuklatan Maldivler tatili

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra tatillerine ara vermeyen Şeyma Subaşı, Maldivler'de geceliği 16 bin liraya kadar çıkan otelde kalmayı tercih etti.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 19:28..
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Acun Ilıcalı’nın geçen kasım ayında boşandığı Şeyma Subaşı, Maldivler'e gitti. Yakın arkadaşı Dila Tarkan ile tatile giden  Subaşı adanın en lüks otellerinden birinde kaldı.

EN UCUZ ODA 10 BİN TL

Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medyada reklam paylaşımları yapmaya başlayan Subaşı, Maldivler'deki otelin de reklamını yapıp tatili bedavaya getirdiği iddia edilmişti.

İkilinin kaldığı otelin en ucuz odasının fiyatı gecelik; 10 bin 820 TL, en pahalısı ise 16 bin TL.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan ayda 115 bin lira nafaka alıyor.Şeyma Subaşı'nın dudak uçuklatan Maldivler tatili

Şeyma Subaşı'nın dudak uçuklatan Maldivler tatili

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