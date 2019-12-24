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Şeyma Subaşı'nın para harcamadan tatil yapma sırrı

Subaşı, Melisa'yla olan üç tatilini Acun Ilıcalı'nın, geri kalan seyahatlerini de Guido'nun karşıladığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 09:32..
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sık sık yaptığı tatiller ve partilerle ön plana çıkmaya devam ediyor.

Subaşı, katıldığı bir programda tatil masraflarına hiç para vermediğini açıkladı.

"GUIDO'YLA ÇIKTIKLARIMIZI O ÖDÜYOR"

“Acun sadece Melisa’yla olan üç tatilimin parasını karşılıyor. Çünkü anlaşmamız böyle." diyen Şeyma, "Guido ile çıktığım tatilleri ise Guido karşılıyor. Bana bir kuruş bile ödetmiyor. Diğer kalan tatillerime de reklamlar ve davetler sayesinde gidiyorum.”

Şeyma Subaşı'nın para harcamadan tatil yapma sırrı

"TEK GELİRİM NAFAKA DEĞİL"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni 'soru-cevap' videosu ile gündem olmuştu. "Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?" sorusuna Subaşı, şu cevabı vermişti; "10 senedir beraber olduğum bir adamdan, 6 senedir de ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum. 18 yaşından 28 yaşına kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, sonuçta ilişkisi yürümemiş biriyim. 1 sene evli kalmış olduğumdan para alıyorum. Anlatabildim herhalde. Yetmeme gibi bir ihtimal var mı? Çok şükür yetiyor da tek gelirim ondan aldığım nafaka değil."

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