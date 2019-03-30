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Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

İsrail gezisini tamamlayıp İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, hafta sonu aktivitesi olarak poligonda atış yapmayı tercih etti.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 19:53..
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Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

Şeyma Subaşı.. Her tatili her açıklaması olay olan ünlü güzel, bu hafta sonunu farklı bir şekilde değerlendirdi.

ŞEYMA BU KEZ SİLAHLARA MERAK SALDI

Güneşli havayı fırsat bilen Subaşı, İstanbul turuna çıktı. İlk durağı ise poligon oldu. Elinde makyaj malzemeleri görmeye alışkın olduğumuz Subaşı'nın bu kez elinde silah vardı.

Birkaç el ateş ettikten sonra hedef tahtasını inceleyen Subaşı, "Evet kadını vurmadım" diyerek sevindi.

Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

TAKSİM'E ÇIKTI

Daha sonra Taksim Meydanı'na çıkan sosyetik güzel, sokak sanatçılarının videosunu paylaşarak "Normal bir gün daha" yazdı.

Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

Şeyma Subaşı'nın poligonda atış talimi yaptı

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