Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

Bursa'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları’na, ateşle zarar verildi.

Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

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Berna Laçin: 20 liraya biber dolması aldım

Markette fiyatı 6 lira olan dolmalık biberin kilosunun 20 lira olduğunu iddia eden Berna Laçin, yüksek fiyattan şikayetçi oldu.