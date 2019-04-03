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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 14:31..
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Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sürekli yurt dışında buluştuğu sevgisi Guido Senia'yı Türkiye'ye davet etti. Acun Ilıcalı'nın evinden taşınan Subaşı, sevgilisini yeni evinde ağırlayacak.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

"HAVADA AŞK VAR"

Türkiye'ye geldiğini sosyal medya hesabından duyuran Senia, uçaktan fotoğraf paylaştı. Senia, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Havada aşk var"

ŞEYMA KIZIYLA TANIŞTIRACAK

Artık aşkını gizlemeyen Subaşı, ünlü DJ sevgilsine İstanbul'u gezdirecek ve kızı Melisa ile tanıştıracak. Sporu seven aşıklar ilk yemeği Subaşı'nın sahibi olduğu mekanda yiyecek.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

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