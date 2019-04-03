Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi

Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sürekli yurt dışında buluştuğu sevgisi Guido Senia'yı Türkiye'ye davet etti. Acun Ilıcalı'nın evinden taşınan Subaşı, sevgilisini yeni evinde ağırlayacak.
"HAVADA AŞK VAR"
Türkiye'ye geldiğini sosyal medya hesabından duyuran Senia, uçaktan fotoğraf paylaştı. Senia, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Havada aşk var"
ŞEYMA KIZIYLA TANIŞTIRACAK
Artık aşkını gizlemeyen Subaşı, ünlü DJ sevgilsine İstanbul'u gezdirecek ve kızı Melisa ile tanıştıracak. Sporu seven aşıklar ilk yemeği Subaşı'nın sahibi olduğu mekanda yiyecek.