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Şeyma Subaşı'nın tişörtündeki mesaj

Acun Ilıcalı ile birlikte adliyeye gelen Şeyma Subaşı’nın tişörtündeki İngilizce mesaj dikkat çekti

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 11:41..
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Şeyma Subaşı'nın tişörtündeki mesaj

Evliliklerinin üzerinde 4 aydır kara bulutlar dolaşan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 14.00’te boşanmak üzere Silivri Adliyesi’ne aynı araçla geldi. Yanlarında avukatları Dr. Hakan Öncel vardı. Çift, keyifleri yerinde gibi davransa da adliyede yüzleri asıktı.

Şeyma Ilıcalı, boşanmaya giderken giydiği tişörtle mesaj verdi. Subaşı, tişörtünde İngilizce şu yazılıydı: ‘Dünyada görmek istediğin değişim sen ol.’ Acun Ilıcalı ise her zamanki gibi yine siyahı tercih etmişti.

AYLIK 125 BİN TL NAFAKA

Çiftin 14 ay süren evliliği 8 dakikada bitti. Gizlilik kararı bulunan dava sonucu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’na aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL’lik bir ev alıp 5 yaşındaki kızları Melisa’nın üzerine yapacak. Ayrıca Melisa’nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

Şeyma Subaşı, boşanır boşanmaz Bebek’teki kafesine gitti. Instagram’daki sayfasına koyduğu bu karede mutfağın duvarındaki İngilizce yazı ise dikkat çekti: ‘Yürü Kızım’.

Şeyma Subaşı'nın tişörtündeki mesaj

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