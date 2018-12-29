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Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 11:44..
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Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

26 Kasım'da Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni aşkıyla Meksika'nın popüler sahili Tulum'da görüntülendi.

Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak giren 28 yaşındaki Subaşı'nın, dün ünlü Fransız DJ Guido Senia ile samimi görüntüleri basına yansımıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU

Şeyma Subaşı'yla ilişkisi gün yüzüne çıktıktan sonra kim olduğu araştırılan Senia'nın, bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca Senia'nın evli olduğu da iddia ediliyor.

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

SEVGİLİSİYLE ŞEYMA YÜZÜNDEN ARASININ BOZULDUĞU KONUŞULUYOR

Senia, sevgilisi Maria Carla Boscono ile eylül ayına kadar her gün paylaşım yaparken, instagram üzerinden 3 aydır Boscono 'yla paylaşım yapmadığı gördüldü.

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Senia'nın, bu durumunun,  Şeyma Subaşı'yla doğan ilişkisi yüzünden olduğu tahmin ediliyor.

Kasım ayında boşanan Subaşı'nın, ekimden beri Guido Senia ile ilişki yaşadığı düşünülüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOĞRULUYOR

İkilinin sosyal medya paylaşımları, görüntülerdeki kişilerin Şeyma Subaşı ve Guido Senia olduğunu doğrular nitelikte.

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Şeyma'nın yeni sevgilisi de evli ve çocuklu

Acun Ilıcalı'dan boşanma sonrası açıklama VİDEO

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