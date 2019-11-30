Seymen Bozaslan ile İçinden Yol Geçen Hayatlar’ı konuştuk

Hafta sonuna minicik, lezzetli bir röportaj ile geldim. Seymen Bozaslan bir gezgin. Ancak gezerken edindikleri konusunda biraz farklı düşünüyor. Ona göre gezdiğin yeri görmekten, lezzetli yemekler tatmaktan dahası insanlarla konuşmak diye önemli bir şey de var. Hikâyeler biriktirmiş. Birbirine komşu ve yabancı coğrafyaların insanlarının hikâyeleri; adına da “İçinden Yol Geçen Hayatlar” demiş…

NOT: Seymen Bozaslan'ın, Instagram paylaşımlarını mutlaka görmelisiniz. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(Atina)

KİTAPTA SEYAHAT ETMEK, İNSAN TANIMAKTIR

- Seymen Bey, sizi tanıyarak başlayalım mı? Bize biraz kendinizi anlatır mısınız?

Seymen, yaklaşık 15 yıldır kurumsal hayatta çalışan ve çalışma hayatı devam ederken seyahatlerini sürdüren bir gezgin. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine master yaptım. Uzun zamandır gazete ve dergilerde seyahat yazıları yazıyor, sosyal medyada seyahat fotoğrafları paylaşıyorum.

- Seyahat etmek nasıl yaşam tarzınıza dönüştü?

Seyahat, küçüklükten memleket yolculuklarıyla başladı benim için. 20’li yaşların başında maaşımın 3 katı daha fazla olan bir Avrupa turu satın almamla da seyahat tutkumun ilk kıvılcımı oluştu diyebilirim. Devamında da biraz yurt içi biraz yurt dışı derken günümüzde yılda 30-35 civarı seyahate çıkarak toplamda 55 ülke 250’den fazla şehir keşfetme imkanım oldu. Türkiye’de ise 81 il sınırı içerisinde bulunma şansına eriştim.

(Yeni Zelanda)

- Birçok insan seyahat ediyor; ama siz bir de yazmayı tercih edenlerdensiniz. Kitaba dökmenize neden olan etkenler neler?

Evet, günümüzde seyahat etmek daha da kolay; ama çoğumuz gittiğimiz yerde yemekleri deneyimliyor, müzelerini geziyor ve dönüyoruz. Tabii bunlar da önemli. Seyahat etmenin temel taşları. Fakat maalesef gittiğimiz yerlerde çok güzel deneyimler kazanırken insanlarla konuşmayı, onları tanımayı, kültürlerine şahit olma kısmını hep atlıyoruz. Bu yüzden kitapta seyahat etmek, insan tanımaktır diye düşünerek 71 insanın hikâyesine yer verdim.

(Madrid)

KİTAP İÇİN ÇIKTIĞIM YOLCULUKTA 30.000 CİVARI KM YAPTIM

- İnsanlar ya amaç için ya da neden sonuç ilişkisi içinde yaşar derler. Bir gezgin olarak kendinizi hangisine yakın buluyorsunuz?

Amacıma giden yolda neden sonuç ilişkisi içerisinde yaşıyorum ben açıkcası.

- Kitapta belli bir coğrafyayı mı anlatıyorsunuz?

Türkiye’den 38 şehri yer alıyor. İzmir’den Iğdır’a, Adana’dan Sinop’a kadar farklı farklı hikâyeler bulunuyor.

- Yola çıkarken rotanızı neye göre belirlediniz?

Kitap için çıktığım yolculukta 30.000 civarı km yaptım. Bunun 9000’e yakın kısmı tek parçada gerçekleşti. Rotamı genelde 7 coğrafi bölgenin her birinden en az 3 4 şehir yapmak üzerine planladım.

(Preikestolen, Norveç)

ARTVİN ŞAVŞAT YAVUZKÖY, MARDİN MİDYAT, RİZE ÇAMLIHEMŞİN İLK 3 OLUR BENİM İÇİN

- “Burayı kesinlikle görmelisin!” dendiğinde aklınıza ilk neresi geliyor?

O kadar çok ki... Ama bir zirve olacaksa Artvin Şavşat Yavuzköy, Mardin Midyat, Rize Çamlıhemşin ilk 3 olur benim için.

- Okurlarınız sizinle nasıl iletişim kurabilir?

Instagram’da @seymen.b sayfası üzerinden veya [email protected] mail adresi üzerinden istedikleri soruları sorabilir, kitap ile ilgili önerilerde bulunabilirler.

- Yakında imza gününüz olacak mı?

Yakın zamanda İzmir ve Ankara kitap fuarlarında bulunacağım. Onun dışında İstanbul’da D&R mağazalarında imza günü planımız da var.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Seymen Bozaslan: Teşekkür ederim.

İçinden Yol Geçen Hayatlar - Bir Gezginin Notları

Seymen Bozaslan

Libros Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

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