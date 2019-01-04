Şeytantersi nedir

Şeytantersi ismi, fazlasıyla kötü kokusu yüzünden verilirken, halk arasında şeytanboku olarak da anılıyor. Diğer pek çok dilde de Türkçedekine yakın manalara gelen isimleri bulunuyor. Kokusu o kadar kuvvetli ki, hava almayan kaplarda saklanması gerekiyor. Yoksa diğer baharatlara da kokusu sinebiliyor.

HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Hazmı kolaylaştırıcı ve gaz giderici etkisi dolayısıyla hazmı zor veya gaz yaptığı bilinen bazı yiyeceklerle yapılan yemeklere tat ve koku verici bir baharat olarak kullanılıyor. Pişirildiğinde tadı soğan ve sarımsağı andırıyor. Bu sebepten çoğu zaman hazım sorunları yüzünden soğan yemenin sakıncalı olduğu durumlarda bir alternatif olarak kullanılıyor. Ayrıca soğan ve sarımsak yemenin yasak olduğu bazı Hindu tarikatlarında ve özellikle tüccar Hint kastları tarafından kullanılıyor.

GEBELİK ÖNLEYİCİ

Astım ve bronşit tedavisinde kullanılan şeytantersinin, gebelik önleyici ve çocuk düşürücü etkisi olduğu da bildiriliyor. Etkisi daha güçlü olan ancak şu an nesli tükenmiş olan akrabası 'ferula silphium' bitkisinin yerine kullanılabiliyor. Unani tıbbına ait yazılarda epilepsiyi önlediği de söyleniyor.