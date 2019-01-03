Seyyar sandık kurullarının yetkileri resmileşti

YSK’nin seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

SEYYAR SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ KESİNLEŞTİ

Mükerrer sayıda yer alan YSK kararında, seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelgenin kabul edildiği bildirildi.

GENELGENİN İÇİNDEKİ GÖREV VE YETKİLER AÇIKLANDI

Genelgeye göre; seyyar sandık kurulu bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşacak. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar seyyar sandık kurulu üyesi seçilemeyecek. Seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

“Sandığın taşımasında ve seçmenin hastalığı dikkate alınarak oy kullanma sırasında gerekli önlemleri almak. Oyun gizliliğini sağlamak amacıyla seyyar oy kabininin yerleştirilmesini ve seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak tedbirleri almak.





SEYYAR SANDIK UYGULAMASININ DOĞRU İLERLEMESİ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Görev yaptığı seyyar sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, seyyar sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ve varsa o sandığın güvenliğini sağlamakla görevli kolluk görevlilerine ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmek. Seyyar sandıktan çıkan zarfları saymak ve sabit sandık kurullarına teslim etmek. İleri sürülen şikayet ve eleştirileri dinleyip karara bağlamak.”

"NAMUSUM VE VİCDANIM ÜZERİNE ANT İÇERİM"

Seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak, birer birer, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” şeklinde yemin edecek.

Seyyar sandık başındaki seçmene, vereceği oy hakkında müdahale ve telkinde bulunulamayacak. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa oyun gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde, bir yakınının yardımıyla oy kullanması sağlanacak.



