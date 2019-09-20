Seyyar Satıcı Yazar Nalan Türkeli kaybettiği oğluna yazdığı şiiri okuyor

Nalan Hanım heyecanlı yaşayıp, heyecanlı çalışan, heyecanlı ve yürekten yazan bir yazar. Evet, o yaşamını seyyar satıcılıktan kazanıyor; ama hayatının merkezinde hep yazmak var. Önceki bölümleri izleyenler bu heyecana ortak oldular.

Dördüncü bölümde Nalan Hanım, hayatını olduça etkileyen bir süreci; oğlunu kanserden kaybettiği zamanı anlattı. Kanserden kaybettiği oğluna yazdığı şiiri okuyan Yazar Nalan Türkeli, bu dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Nalan Hanım ayrıca yazarlık yolunda bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini de anlattı. İşte röportajımızın dördüncü bölümü.