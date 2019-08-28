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Sezai Temelli'den Saadet Partisi'ne ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yu ziyarete gitti.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 20:14..
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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından HDP, halktan beklediği desteği bulamadı.

Dün CHP'yi ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı TemelKaramollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Temelli'ye HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Temelli, partisinin demokrasi ittifakı, anayasa ve yargı reformu konularına ilişkin çalışma dosyasını sunduklarını, Saadet Partisi'nin ise bu konulara ilişkin görüşlerini gelecek günlerde ileteceğini söyledi.

"KAYYUM ATAMALARI KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Sezai Temelli'den Saadet Partisi'ne ziyaret

"BİRÇOK PARTİYE ZİYARETİMİZ OLACAK"

Türkiye'nin bütün sorunlarının ortak bir akılla hareket edilerek çözülmesi gerektiği düşüncesini iki partinin de desteklediğine işaret eden Temelli, "Türkiye'de özellikle 31 Mart sürecine giderken ve daha sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, aslında muhalefetin demokrasi zemininde buluşabilir olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye için hayırlı bir gelişmeye vesile olacaktır. Birçok partiye ziyaretimiz olacak. Ekim ayına kadar yoğun bir trafiğimiz var." ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli'den Saadet Partisi'ne ziyaret

Sezai Temelli'den Saadet Partisi'ne ziyaret

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