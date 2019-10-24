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Sezai Temelli'ye şehit babasından tepki

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, şehit babasından anlamlı bir tepki geldi.

AA | 24.10.2019 - 16:25..
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Sezai Temelli'ye şehit babasından tepki

PKK'nın siyasi kanadı olarak bilinen HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki HDP milletvekilleriyle, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

ŞEHİT BABASIYLA KARŞILAŞTI

Bu sırada 24 Ekim 2017'de Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin babası Adnan Dicle, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye tepki gösterdi.

Sezai Temelli'ye şehit babasından tepki

"BEN ŞEHİT BABASIYIM"

Dicle, Temelli'ye seslenerek, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, şehit babasını uzaklaştırdı.

Şehit babasından Sezai Temelli'ye tepki İZLE

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