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Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi için çalışıyor

Sezen Aksu ile Aşkın Nur Yengi, şu sıralar gece gündüz demeden çalışıyor,

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 07:40..
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Minik Serçe Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi'nin bir ay sonra çıkacak albümünün prodüktörü oldu.

Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi için çalışıyor

HER ŞEY AŞKIN İÇİN

Aşkın Nur Yengi'nin 2 şarkının söz ve müziğine de imzasını atan Aksu, üstelik tek kuruş almadı. Stüdyodan çıkmayan Minik serçe, geçen gece 03.00'te yorgunluktan şarkıyı ayarlarken uyuyakaldı.

"AŞKIN BENİM VELİAHTIM"

Sertab Erener'den Levent Yüksel'e kadar birçok ismin şöhrete kavuşmasında büyük emeği olan Sezen Aksu'nun yakınlarına ''Tek veliahtım Aşkın Nur Yengi'dir'' dediği söyleniyor.

Aşkın Nur Yengi (48) daha 13 yaşındayken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmıştı. İlk albümünü 1990'da çıkarmıştı.

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