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Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

İzmir'de gerçekleştirilen cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla gibi ünlü isimler de katıldı.

DHA | 24.08.2019 - 19:23..
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Sanatçı Sezen Aksu'nun babası, emekli okul müdürü Sami Yıldırım, solunum güçlüğü nedeniyle gittiği Çiğli'deki bir özel hastanede, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle, dün saat 12.30'da hayata gözlerini yumdu.

O sırada hastanede bulunan Sezen Aksu, 2016 yılında yaşamını yitiren emekli fen bilgisi öğretmeni annesi Şehriban Yıldırım'ın ardından, babasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

KONAK'TA CENAZE TÖRENİ

İzmir'de yaşayan Sami Yıldırım için, Konak ilçesinin Küçükyalı semtinde bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze töreninde Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer ve ağabeyi Nihat Yıldırım hazır bulundu, baş sağlığı dileklerini kabul etti. Sezen Aksu'yu bu acılı gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

Cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş, Demet Akbağ, Ceylan Ertem ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Sibel Can, taziyeleri kabul eden Sezen Aksu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

"GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sezen Aksu, taziyeleri kabul ettiği sırada kendisine verilen çiçeği de elinden bırakmadı. Aksu, kendisine taziyede bulunanlara, "Elbette acılıyız, ancak güçlü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı

Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı



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