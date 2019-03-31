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Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Oy kullanmaya erken gelen Minik Serçe, oy verme işleminin başlamadığını öğrenince tekrar geleceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.

İHA | 31.03.2019 - 09:36..
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Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na erken gelince, oyunu kullanamadı.

Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde, Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Sanatçı, oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamadı.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı ViDEO

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı. Öte yandan vatandaşlar, ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

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