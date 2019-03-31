1 Cem Yılmaz oy kullandı Her seçim döneminde oy kullanırken yaptığı esprilerle haber olan Cem Yılmaz, yine gazetecilerle birlikte sandık başındaydı.

2 Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştu Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, Defne Samyeli ile daha önce oturup konuştuğunu ve aralarında sorun olmadığını söyledi.

3 Messi'den panenka frikik golü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Espanyol maçında frikik atışını panenka vuruşuyla kullandı ve topu ağlarla buluşturdu.

4 Hastalığı olanlar için seyyar sandık uygulaması 24 Haziran seçimlerinde başlayan uygulama, bu seçimlerde de devam ediyor.

5 Sezen Aksu oyunu kullanamadı Oy kullanmaya erken gelen Minik Serçe, oy verme işleminin başlamadığını öğrenince tekrar geleceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.

6 Antalya'da millet sandık başında Turizmin başkenti Antalya'da halk oy verme işlemi için sandık başında, sahiller boş.