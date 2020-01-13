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Sezen Aksu, Serenay Sarıkaya'yı yanına çağırdı

Sesi çok beğenilen ama gelen bütün albüm tekliflerini geri çeviren Serenay Sarıkaya'yı Sezen Aksu ikna edecek.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 07:30..
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Oyunculuğu ve güzellliği kadar sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya’ya albüm teklifi yağıyor.

YAPIMCILAR ÜZGÜN

Her fırsatta şarkıcılık yapmayı düşünmediğini söyleyen Serenay Sarıkaya, yılbaşı gecesi “O Ses Türkiye”de sergilediği performansın ardından gelen çok sayıda albüm teklifini de geri çevirdi.

Sezen Aksu, Serenay Sarıkaya'yı yanına çağırdı

Oyuncu son olarak DMC Genel Müdürü Samsun Demir’e de olumsuz yanıt verince devreye Sezen Aksu girdi.

SEZEN AKSU HABER YOLLADI

Minik Serçe, Sarıkaya’ya kendisiyle görüşmek istediği haberini gönderdi. Aksu’nun genç oyuncuyu ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Sezen Aksu, Serenay Sarıkaya'yı yanına çağırdı

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