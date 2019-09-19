taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7006
Euro
6.3147
Altın
1497.29
Borsa
100794.71
Gram Altın
274.494
Bitcoin
56372.11

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek açıklama

Minik Serçe Sezen Aksu, bir daha şarkı söylemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Türk pop müziğinin usta sanatçısı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca’da bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek açıklama

"MURAT'A ŞARKI VERİRİM"

Mekan çıkışında muhabirler ile sohbet eden Sezen Aksu, Murat Boz’un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini, "Murat’ı çok severim, istediği şarkımı alabilir." dedi.

"BEN BÖYLE ÇOK İYİYİM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım." diyerek, sevenlerine kötü haber verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

169
Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

83
Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

270
ABD'den İran'a petrol tehdidi

ABD'den İran'a petrol tehdidi

72
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

98
Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

17
Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir