Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek açıklama

Türk pop müziğinin usta sanatçısı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca’da bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"MURAT'A ŞARKI VERİRİM"

Mekan çıkışında muhabirler ile sohbet eden Sezen Aksu, Murat Boz’un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini, "Murat’ı çok severim, istediği şarkımı alabilir." dedi.

"BEN BÖYLE ÇOK İYİYİM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım." diyerek, sevenlerine kötü haber verdi.