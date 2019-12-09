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Sezen Aksu'dan Meral Okay adına hatıra ormanı

Minik serçe Sezen Aksu, arkadaşı Meral Okay'ı unutmadı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 10:15..
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Yakınlarını öldükten sonra da unutmayan Sezen Aksu, 2012 yılında hayatını kaybeden senarist, oyuncu ve yazar Meral Okay anısına, TEMA Vakfı aracılığıyla Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen sahaya, Kızılçam türü fidan dikimleri yapılacak.

BU İLK DEĞİL

Sezen Aksu, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin adet fidanı TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’nda, 2015 yılında ise söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin, 2018 yılında ise Denizli Çal ve Sundurlu sahasında Adile Naşit anısına da 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

24 BİN OLDU

TEMA Vakfı, gönüllüsü Sezen Aksu'ya, kurduğu hatıra ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sezen Aksu'dan Meral Okay adına hatıra ormanı

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