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Sezen Aksu'nun 91 yaşındaki babası taburcu oldu

Sezen Aksu’nun, solunum sıkıntısı nedeniyle İzmir’de hastaneye kadırılan babası Sami Yıldırım (91), 5 gün süren tedavisinin ardından eve döndü.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 07:19..
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Sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, geçen 18 Temmuz’da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla saat 13.00 sıralarında, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Sezen Aksu'nun 91 yaşındaki babası taburcu oldu

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım’ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım’ın doktorları, bir süre sonra, sağlık durumunun iyiye gittiğini, hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Ancak, doktorlar tedbir amacıyla Yıldırım’ın bir süre daha tedavisine devam edilmesine karar verdi.

Yıldırım, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede, bugün doktorlarının yaptığı son kontrolün ardından sağlığına kavuştuğu belirlenip, taburcu edildi. Tedavi sürecinde olduğu gibi Sezen Aksu, taburcu olurken de babasını yalnız bırakmadı.

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