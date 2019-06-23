Sezen Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde erken geldiği için oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamamıştı.

Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.

Minik serçe, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu’nun oldukça neşeli olduğu gözlendi.

MÜHRÜ OY PUSULASINDAN TAŞIRDI

Minik Serçe'nin oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıverem mi?” diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği ViDEO

GÜNAYDIN DEMEYEN GAZETECİYE SİTEM ETTİ

Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu’nun gazeteciye “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun” demesi renkli anlara sahne oldu.



