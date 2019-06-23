taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe panikledi.

İHA | 23.06.2019 - 10:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde erken geldiği için oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamamıştı.

Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.

Minik serçe, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu’nun oldukça neşeli olduğu gözlendi.

MÜHRÜ OY PUSULASINDAN TAŞIRDI

Minik Serçe'nin oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıverem mi?” diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği ViDEO

GÜNAYDIN DEMEYEN GAZETECİYE SİTEM ETTİ

Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu’nun gazeteciye “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun” demesi renkli anlara sahne oldu.Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

265
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

120
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

135
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

176
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

104
Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

Alman polisinden iklim değişikliği göstericilerine dayak

40
Demet Akbağ oyunu kullandı

Demet Akbağ oyunu kullandı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir