Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, geçtimiz hafta yine hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.

"HİÇ İSYAN ETMEDİN"

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, Instagram hesabından yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini ve onun sağlığına dair duyduğu endişeyi gösterdi: “Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin”