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Sezin Erbil: Yoğun bakımda 60. gün

Ev kazası geçiren Mehmet Ali Erbil, acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 07:47..
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Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.

"ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

Yoğun bakımda 60 günü geride bırakan Erbil'in son durumunu, kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştı. Yoğun bakımda 60. günü geride bırakan ünlü şovmenin, sağlık durumu hakkında, kızı bilgi verdi. Sezin Erbil son paylaşımında; 'Yoğun bakımda 60. gün... Doktorlar, hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.

Sezin Erbil: Yoğun bakımda 60. gün

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