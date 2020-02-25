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SGK: Emekli maaşlarında kesinti olmayacak

Dün bazı yayın organlarında SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gidecek iddialarına, kurumdan yalanlama geldi.

AA | 25.02.2020 - 11:00..
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Dün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialar, gündemde uzun süre yer tutmuştu.

SGK, bu İddialar üzerine açıklama yayınlayarak, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

SGK: Emekli maaşlarında kesinti olmayacak

"KURUMUN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI YOKTUR"

SGK'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bazı basın-yayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:
Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

ASILSIZ İDDİALARA YASAL İŞLEM

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.
Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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