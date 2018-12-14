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Shakira vergi kaçırmakla suçlanıyor

Savcılık ünlü şarkıcı hakkında, 2012-2014 yıllarında 14.5 milyon euroluk vergi kaçırdığını iddia etti.

AA | 14.12.2018 - 17:37..
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İspanya'da mali savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında 14.5 milyon euro vergi kaçırdığı suçlamasıyla Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN İKAMETİNİ FARKLI GÖSTERDİ

Savcılığın sunduğu iddianamede, Kolombiyalı şarkıcı, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandı.

Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın, bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor.

Shakira vergi kaçırmakla suçlanıyor

AVUKATIYLA HAYALİ ŞİRKET KURDUĞU İDDA EDİLDİ

İspanya yasalarına göre, 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.

Mali savcılık aynı zamanda, hayali şirket kurarak vergi kaçırmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Shakira'nın New York'taki avukatı hakkında da suçlamada bulundu.

41 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, İspanya'dan vergi kaçırmadığını, tüm işlemlerinin yasal olduğunu savunmuştu.

Shakira vergi kaçırmakla suçlanıyor

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