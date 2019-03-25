Show'daki skeç Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programındaki bir skeç sosyal medyanın gündemine oturdu.

HABERLERE BAKIŞ AÇISI ELEŞTİRİLDİ

"Gazetecilik nedir" sorusuyla başlayan skeçte, medyanın "kriz, işsizlik, eğitim ve sel felaketi" gibi konularında attıkları başlıklar komik bir dille eleştirildi.

Skeçte, gazete müdürü, patronuna yaranmaya çalışırken, gazete başlıklarını yumuşatmayı aşıladığı görüldü.

SOL'UN BAŞLIĞI

Bu skeç CHP'ye yakınlığıyla bilinen medyada haberleştirildi. Ancak Sol gazetesinin attığı bir başlık hala hafızalarda.