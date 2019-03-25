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Show'daki skeç Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Güldür Güldür programında yayınlanan bölümde anlatılan gazetecilikle ilgili durum, CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında yaşanıyor.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 14:14..
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Show'daki skeç Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programındaki bir skeç sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"Gazetecilik nedir" sorusuyla başlayan skeçte, medyanın "kriz, işsizlik, eğitim ve sel felaketi" gibi konularında attıkları başlıklar komik bir dille eleştirildi.

Show'daki skeç Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Skeçte, gazete müdürü, patronuna yaranmaya çalışırken, gazete başlıklarını yumuşatmayı aşıladığı görüldü.

SOL'UN BAŞLIĞI

Bu skeç CHP'ye yakınlığıyla bilinen medyada haberleştirildi. Ancak Sol gazetesinin attığı bir başlık hala hafızalarda.

Show'daki skeç Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

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