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Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

Koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü kente giden Çin Devlet Başkanı, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 09:12..
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Hubei eyaletindeki Vuhan kentine gitti.

Şin Cinping, yeni tip koronavirüsün önlenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

VİRÜSÜN İLK GÖRÜLDÜĞÜ YERE GİTTİ

Koronavirüs tedavisi altındaki hastalarla görüntülü görüşme yapan Çin Devlet Başkanı, sağlık ekiplerinden salgına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Şimdiye kadar dünya genelinde vaka sayısı 110 bini aşmış durumda... İyileşenlerin sayısı ise 63 bin oldu. Salgın sonucu 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

ÇİN'DE VAKA SAYISI AZALIYOR

Koronavirüsün en fazla vurduğu Çin'de virüs tespit edilenlerin sayısı 80 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 60 bine yaklaştı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 136...

Öte yandan hastanelerden taburcu edilenlere 14 günlük karantina süreci uygulanan Çin'de, vaka sayısının da azaldığı görülüyor.

Son üç gündür Hubei dışında yeni vakaya rastlanmadı.

Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti

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