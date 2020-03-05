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Şi Cinping'in Japonya ziyaretine koronavirüs engeli

Çin'den Japonya'ya devlet başkanlığı düzeyinde yapılması planlanan seyahat, salgın endişesi nedeniyle ertelendi.

AA | 05.03.2020 - 12:39..
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Koronavirüs salgını, ülkeler arasında gerçekleştirilecek resmi ziyaretlere de yansıdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'ya yapacağı resmi ziyaret, salgın nedeniyle iptal edildi.

JAPONYA ZİYARETİ, VİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

Kyodo ajansındaki habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, nisanda yapılması planlanan ziyaretin daha sonraki bir tarihe alınacağını duyurdu.

Şi Cinping'in Japonya ziyaretine koronavirüs engeli

EN SON RESMİ ZİYARET 2008'DE YAPILDI

Suga, ziyaretin iki ülkedeki koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Sözcü Suga, Japonya'ya devlet başkanlığı düzeyinde resmi ziyaretin, en son eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao tarafından 2008'de yapıldığını anımsattı.

Ziyaret kapsamında, Şi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Abe Şinzo ile görüşmesi bekleniyordu.

Şi Cinping'in Japonya ziyaretine koronavirüs engeli

VAKA SAYISI 95 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti.

Salgınında toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirirken, Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Şi Cinping'in Japonya ziyaretine koronavirüs engeli

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