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Sibel Can kilo verdi

Şarkıcı Sibel Can, Kıbrıs'ta verdiği konserde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 13:48..
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Albüm çalışmaları devam eden Sibel Can, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser vererek sevenleriyle bir araya geldi.

Sibel Can kilo verdi

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Konser sırasında, ünlü şarkıcının verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

"ŞANSLIYIM VE ÇOK MUTLUYUM"

Eski halinden eser kalmayan sanatçı mutluluğun formülünü de verdi. Can, "Gösterişin, torpilin, kibrin ve egonun gezdiği bu çağda, aslında sadelik ne kadar kıymetli. Bunun farkına vardığımızda sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Uzun zamandır bunun farkındayım. Şanslıyım ve çok mutluyum.” diye konuştu.

Sibel Can kilo verdi

Sibel Can kilo verdi

(Sibel Can'ın eski hali)

Sibel Can kilo verdi

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