Sibel Can geçen günlerde anjiyo olan babam dediği Orhan Gencebay’ı ziyaret etti.

"BEN ONUN KÜÇÜK KIZIYIM"

Orhan Gencebay’a elleriyle kahve yapan Sibel Can, yeni bestesini de dinledi. Buluşma anını sosyal medya hesabından paylaşan Can, "Onun her zaman küçük kızı kalacağım. O da benim babam" dedi.