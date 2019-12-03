taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7505
Euro
6.3736
Altın
1478.85
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.286
Bitcoin
42305.9

Sibel Kekilli'nin yeni rolü

Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, yeni dizisinde Çeçen intihar bombacısını canlandıracak.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 17:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Sibel Kekilli'nin yeni rolü

Rol aldığı filmler ve yaptığı açıklamalarla her zaman adından söz ettiren Sibel Kekilli'nin, yeni rolü de çok konuşulacağa benziyor.

ÇEÇEN CANLI BOMBA

Kekilli, Finlandiya yapımı Bullets (Mermiler) isimli dizide Çeçen intihar bombacısı rolünde ve genç kızları terör örgütüne katmaya çalışıyor.

Oyuncu, rolüyle ilgili sorulan sorulara da "Böyle bir şey yapan insanlara anlayış göstermem, ancak neden yaptıklarını anlamak isterim." diye cevap verdi.

Dizide Madina Taburova karekterini canlandıran Sibel Kekilli; daha önce porno filmler, Duvar Karşı ve dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'ta rol almıştı.

Sibel Kekilli'nin yeni rolü VİDEO

Sibel Kekilli'nin yeni rolü

Sibel Kekilli'nin yeni rolü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

237
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

81
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

271
Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

508
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

256
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

299
İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

454
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir