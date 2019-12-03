Rol aldığı filmler ve yaptığı açıklamalarla her zaman adından söz ettiren Sibel Kekilli'nin, yeni rolü de çok konuşulacağa benziyor.

ÇEÇEN CANLI BOMBA

Kekilli, Finlandiya yapımı Bullets (Mermiler) isimli dizide Çeçen intihar bombacısı rolünde ve genç kızları terör örgütüne katmaya çalışıyor.

Oyuncu, rolüyle ilgili sorulan sorulara da "Böyle bir şey yapan insanlara anlayış göstermem, ancak neden yaptıklarını anlamak isterim." diye cevap verdi.

Dizide Madina Taburova karekterini canlandıran Sibel Kekilli; daha önce porno filmler, Duvar Karşı ve dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'ta rol almıştı.

Sibel Kekilli'nin yeni rolü VİDEO

