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Siber hırsız gözaltına alındı

Muğla'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği kuran hırsız, ihbar sonucu takip edilerek suçüstü yakalandı.

İHA | 14.12.2018 - 17:17..
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Menteşe Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’sine, kart kopyalama düzeneği yerleştirilmesi ihbarının ardından Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği almak için şüphelinin gelmesini bekledi.

POLİSLERİ  FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Olaydan bir gün sonra ATM’ye gelen 32 yaşındaki H.İ.G. isimli şüpheli, kart kopyalama düzeneğini çıkardığı esnada polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ile ekipler arasındaki kovalamaca sonrası şüpheli, düzenek ile birlikte yakalandı.

Kart kopyalama düzeneği ile yakalanan şüphelinin, suç ortaklarının da olabileceği değerlendirilirken, diğer şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldı.

Siber hırsız gözaltına alındı


SUÇ ORTAKLARI ARANIYOR

F.K. (30) ve F.E. (28) isimli şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Milas, Yatağan ve Fethiye ilçelerinde de kart kopyalama olaylarının faillerinin aynı kişiler olduğu değerlendiriliyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.İ.G. isimli şüpheli, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli H.İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan iki şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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