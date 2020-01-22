Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

Geçtiğimiz pazartesi günü Türk Telekom'a yapılan siber saldırılar nedeniyle birçok kullanıcı, hem mobil hem de sabit internet hatlarında sorun yaşamış ve şikayetlerini dile getirmişlerdi.

STM'nin bünyesindeki Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından yayınlanan yeni bir rapor, söz konusu saldırıların 2020 yılı içinde artarak devam edeceğini gösteriyor.

Rapora göre; sağlık sektörüne, kritik altyapılar ile endüstriyel sistemlere, mobil cihazlara, seçim verilerine, IoT (nesnelerin interneti) cihazlara siber saldırılarda artış gözlenecek.

SALDIRILARDAN EN ÇOK SAĞLIK SEKTÖRÜ ETKİLENECEK

STM uzmanları 2020'de en çok sağlık sektörünün etkileneceğini, ayrıca enerji, haberleşme, ulaşım gibi kritik altyapılara ve endüstriyel sistemlere yönelik saldırı kampanyalarının da risk oluşturacağını belirtiyor.

Geçen yıl "fidyecilik" saldırısına en çok maruz kalan sağlık sektöründe kullanılan medikal sistemlere yapılabilecek saldırılara da değinilen raporda, oluşacak zararların maddi boyutunun artış göstermesinin yanı sıra, kan değerleri ve DNA bilgileri gibi kritik verilerin ifşa olması tehdidiyle manevi zararın da ciddi bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

5G TEKNOLOJİSİ YENİ SALDIRILARA NEDEN OLACAK

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi de yeni saldırı yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olacak. Bu teknolojinin, ağ saldırılarını da oldukça arttıracağı belirtiliyor.

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Raporda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sıklıkla kullandığı e-Devlet uygulaması taklitlerinin, siber saldırganların yeni yöntemi olduğu ortaya koyuldu.

Sahte uygulamalar kategorisinde geçen yılın son çeyreğinde en çok dikkati çeken ve tehlike oluşturan saldırı, hemen hemen herkesin kişisel bilgilerine erişim sağladığı "e-Devlet" uygulamasını taklit eden bir zararlı yazılım oldu. T

ürkiye'yi hedef alan bu "oltalama saldırısı", eylül ayında kısa süreli olarak Play Store’da yer almıştı.

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