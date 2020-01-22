taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9373
Euro
6.5809
Altın
1552.43
123556.1
7.7557
296.714
482.75
965.49
1987
4827.47
Bitcoin
51906.8

Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

STM'nin Siber Tehdit Durum Raporu'na göre, sağlık sektörüne, kritik alt yapılar ile endüstriyel sistemlere, mobil cihazlara ve seçim verilerine yönelik siber saldırılarda artış görülecek.

AA | 22.01.2020 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz pazartesi günü Türk Telekom'a yapılan siber saldırılar nedeniyle birçok kullanıcı, hem mobil hem de sabit internet hatlarında sorun yaşamış ve şikayetlerini dile getirmişlerdi.

STM'nin bünyesindeki Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından yayınlanan yeni bir rapor, söz konusu saldırıların 2020 yılı içinde artarak devam edeceğini gösteriyor.

Rapora göre; sağlık sektörüne, kritik altyapılar ile endüstriyel sistemlere, mobil cihazlara, seçim verilerine, IoT (nesnelerin interneti) cihazlara siber saldırılarda artış gözlenecek.

teknoloji-haberleri

SALDIRILARDAN EN ÇOK SAĞLIK SEKTÖRÜ ETKİLENECEK

STM uzmanları 2020'de en çok sağlık sektörünün etkileneceğini, ayrıca enerji, haberleşme, ulaşım gibi kritik altyapılara ve endüstriyel sistemlere yönelik saldırı kampanyalarının da risk oluşturacağını belirtiyor.

Geçen yıl "fidyecilik" saldırısına en çok maruz kalan sağlık sektöründe kullanılan medikal sistemlere yapılabilecek saldırılara da değinilen raporda, oluşacak zararların maddi boyutunun artış göstermesinin yanı sıra, kan değerleri ve DNA bilgileri gibi kritik verilerin ifşa olması tehdidiyle manevi zararın da ciddi bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

teknoloji-haberleri

5G TEKNOLOJİSİ YENİ SALDIRILARA NEDEN OLACAK

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi de yeni saldırı yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olacak. Bu teknolojinin, ağ saldırılarını da oldukça arttıracağı belirtiliyor.

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Raporda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sıklıkla kullandığı e-Devlet uygulaması taklitlerinin, siber saldırganların yeni yöntemi olduğu ortaya koyuldu.

Sahte uygulamalar kategorisinde geçen yılın son çeyreğinde en çok dikkati çeken ve tehlike oluşturan saldırı, hemen hemen herkesin kişisel bilgilerine erişim sağladığı "e-Devlet" uygulamasını taklit eden bir zararlı yazılım oldu. T

ürkiye'yi hedef alan bu "oltalama saldırısı", eylül ayında kısa süreli olarak Play Store’da yer almıştı.

teknoloji-haberleri

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

Siber saldırılar, 2020'de oldukça artacak

İlginizi Çekebilir
Ericsson: 5G teknolojilerinde Huawei'den daha üstünüz
Ericsson'un CEO’su Borje Ekholm, 5G ağı teknolojilerine öncülük eden şirketin Huawei değil, Ericsson olduğunu söyledi.
Facebook, İngiltere'de bin kişiyi işe alacak
Sosyal paylaşım platformu Facebook, İngiltere’deki merkezinde bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu
Apple, 200 milyon dolara yeni bir yapay zeka şirketi aldı
Yapay zeka şirketi Xnor.ai'yi, 200 milyon dolar karşılığında Apple'ın bünyesine katıldı.
Katlanabilir iPhone'un yeni konsept videosu
Grafik tasarımcısı TechMorning, katlanabilir iPhone ile ilgili hazırladığı yeni konsept videosunu paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

85
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

102
ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

52
Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

62
Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

32
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

63
Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir