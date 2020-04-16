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Siberkondri nedir

İnsanlarda hastalık psikolojisini anında internet üzerinden araştırarak bilgi edinme, teşhis koyma isteğine Siberkondri denir.

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Siberkondri nedir

Siberkondri, var olduğunu düşündüğü hastalıkları hakkında internet ortamında bilgi, belge ve tedavi yöntemleri araştırarak kendisine tanı koymaya çalışma ya da tedavi etme uğraşında olma durumudur.

Siberkondri nedir

SİBERKONDRİ NASIL VE KİMLERDE GÖRÜLMEKTEDİR?

Yani kısaca bu sendroma, sağlık fobisi hipokondrinin sanal uyarlaması diyebiliriz.

Sağlık kaygısına yatkın kişilerde daha çok görülmektedir.

Ücretsiz bilgi edinimi, anonim araştırma rahatlığı, bilgilenme, teşhis ve tedavi hakkında fikir sahibi olma isteği ve kesin teşhis talebi internetin sağlık araştırmaları için kullanılmasının motivasyonlarını oluşturmaktadır.

Ancak uzmanlara göre, meraklarını gidermek isteyen kullanıcılarda tam tersine endişelerin arttığı görülmektedir.

İnternet bilgilerinin güvenilirsizliği ve belirsizliği de bu duruma katkıda bulunuyor.

Siberkondri nedir

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