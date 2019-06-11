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Sibirya'da 40 bin yıl öncesine ait kurt başı bulundu

Sibirya'da Son Buz Devri’ne ait olduğu tespit edilen bozulmamış dev bir kurt başı gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 14:31..
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Sibirya, soğuk iklim ve kolay erimeyen buzullarıyla, bazı keşiflere de ev sahipliği yapıyor. Bu kez yeni bir keşif görenleri adeta hayrete düşürdü.

40 BİN YILLIK KURY BAŞI 40 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

40 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir kurt başı Sibirya'da bozulmamış bir halde bulundu. Yakut bölgesinde Tirekhtyakh Nehri kıyısında sıradan bir vatandaş tarafından bulunan dev kurt başının 40 cm uzunluğunda olduğu tespit edildi.

Sibirya'da 40 bin yıl öncesine ait kurt başı bulundu

EVRİMLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Saka Cumhuriyeti Bilim Akademisi’nden Albert Protopopov, keşif ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Protopopov, bulunan bu kurdun, modern kurtlarla karşılaştırılacağını ve kurt evriminin nasıl gerçekleştiğini anlamakta yardımcı olacağını açıkladı.

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