Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

Rusya'nın Sibirya bölgesi, orman yangını ile mücadele ediyor. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için 6 gündür aralıksız çalışıyor.

YANGIN URAL VE VOLGA'YA ULAŞTI

Bölgede yaşanan şiddetli rüzgar, yangının büyümesine neden oldu. Hatta yangın Ural ve Volga bölgelerine kadar ulaştı.

KASABALARA MASKE GÖNDERİLDİ

Yangın nedeniyle birçok orman canlısı telef olurken, yerleşim alanları da tehdit altında. Rusya Sağlık Bakanlığı, duman zehirlenmesi ihtimaline karşı afet bölgesindeki kasabalara maske gönderdi.

YANGININ ULAŞTIĞI KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ulaştığı köyler ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından tahliye edildi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Havadan müdahale ile desteklenen çalışmalara rağmen yangının söndürülememesi, vatandaşların büyük bir kampanya başlatmasına neden oldu.

Gönüllüler, Sibirya’daki orman yangınının söndürülmesi için görevli ekipler ile beraber çalışıyor.