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Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

Bölgede çıkan orman yangını, 6 gündür söndürülemiyor. Rüzgar nedeniyle 3 milyon hektarlık alan, yanarak küle döndü.

İHA | 30.07.2019 - 11:52..
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Rusya'nın Sibirya bölgesi, orman yangını ile mücadele ediyor. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için 6 gündür aralıksız çalışıyor.

YANGIN URAL VE VOLGA'YA ULAŞTI

Bölgede yaşanan şiddetli rüzgar, yangının büyümesine neden oldu. Hatta yangın Ural ve Volga bölgelerine kadar ulaştı.

Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

KASABALARA MASKE GÖNDERİLDİ

Yangın nedeniyle birçok orman canlısı telef olurken, yerleşim alanları da tehdit altında. Rusya Sağlık Bakanlığı, duman zehirlenmesi ihtimaline karşı afet bölgesindeki kasabalara maske gönderdi.

Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

YANGININ ULAŞTIĞI KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ulaştığı köyler ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

KAMPANYA BAŞLATILDI

Havadan müdahale ile desteklenen çalışmalara rağmen yangının söndürülememesi, vatandaşların büyük bir kampanya başlatmasına neden oldu.

Gönüllüler, Sibirya’daki orman yangınının söndürülmesi için görevli ekipler ile beraber çalışıyor.

Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

Sibirya'daki yangında 3 milyon hektar orman kül oldu

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