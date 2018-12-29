Sibirya'dan gelen soğuk hava Doğu Anadolu'yu dondurdu

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisine girdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 28,7 dereceyi gösterdiği Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

DOĞU ANADOLU EKSİLERDE

Erzurum'un Pasinler ilçesi ise sıfırın altında 23,7 derece ile Göle'yi izledi. Ardahan'da sıcaklık eksi 23,2, Erzurum havalimanı bölgesinde eksi 22, Kars'ta eksi 20,3, Erzurum merkezde eksi 17, Ağrı'da eksi 12,8, Muş'ta eksi 2,6, Iğdır'da ise eksi 1,1 olarak ölçüldü.

"ERZURUM SOĞUK OLMASAYDI İYİ OLURDU"

Erzurum kent merkezindeki Tarihi Lalapaşa Camii'nin şadırvanında, buz kütleleri oluştu. Ağrı Diyadin'de öğretmenlik yapan ablası Zeynep'le Erzurum'da buluşmak için İstanbul'dan gelen hemşire Buke Bahar, "Böyle bir soğuk bizi karşıladı. Çok üşüyorum. Güzel bir şehir, soğuğu olmasa daha güzel olurdu" dedi.

Erzurum'un Diyadin'den soğuk olduğunu belirten Zeynep Bahar ise ayakta durmakta zorlandığını söyledi.

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 87 SANTİMETRE

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürdü. Yakutiye Medresesi bahçesinden toplanan karların oluştuğu kütlesi dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanan Palandöken'de ise kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirlendi.

HAVALAR ISINACAK

Sibirya soğuklarının kısa süreli etkili olacağı bölge, pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Pazar, pazartesi ve salı günü bölgede kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte havaların da ısınacağını bildirdi.