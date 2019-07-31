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Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

Son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle otluk, çalılık ve ağaçlık alanlarda yangınlar yaşanıyor.

İHA | 31.07.2019 - 09:06..
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Sıcaklığın son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kırsal alanda bulunan otluk ve çalılık alanlarda yangın riskini arttırdı.

Sıcaklığın artmasıyla birlikte kuruyan bu bitkiler, yanıcı madde etkisi gösteriyor. Çiftçilerin ürünleri için de tehlike arz ediyor.

PİKNİKÇİLERE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

İtfaiye ekipleri, özellikle piknik alanları dışında bulunan bölgelerde piknik yapılmaması, aynı zamanda bu alanlara yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan maddelerin atılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, yangınlara erken müdahale etmek için de vatandaşların, 110 itfaiye hattını arayarak ekiplere haber vermesini istedi.

Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Öte yandan, Erzincan’da Kurutilek mevkiinde ve Yeşilçat Köyü kırsalında meydana gelen örtü yangınlarında, toplamda 65 dönüm arazi yandı.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alanın engebeli olması dolayısıyla belirli bir noktadan sonra yürüyerek ulaşabildikleri alanda yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında bitki örtüsü içinde yaşayan çok sayıda böcek çeşidi de telef oldu.

Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

Sıcak hava Erzincan’da yangınları artırdı

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