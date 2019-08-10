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Sıcak havada kurbanlık danalara kamyonet eziyeti

İstanbul Esenyurt'ta kapalı kasa kamyonette taşınan 5 danadan 1'i, sıcaktan telef olmak üzereyken yol üzerinde kesildi.

İHA | 10.08.2019 - 16:09..
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Sıcak havada kurbanlık danalara kamyonet eziyeti

Kurban Bayramı için alınan hayvanlara yapılan eziyet, kameralara yansıdı.

İkitelli'den alınan ve Küçükçekmece'ye kapalı kasa kamyonette götürülen 5 adet kurbanlık dana, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde fenalaştı.

BİRİ TELEF OLMADAN KESİLDİ

Hayvanlar kapalı kasa içerisinde havasız kaldı. Sahibi tarafından durum fark edilerek kamyonetin kasası açıldı. Birisi ölmek üzere olan hayvan, telef olmasın diye olay yerinde kesildi. Diğer 2 hayvanın ise başka bir araç ile hayvan pazarına götürüldüğü öğrenildi. İkisinin ise yerde can çekişmesi, kamera tarafından görüntülendi.

Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye kesildi VİDEO


Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Hayvanları kapalı kasa arabaların içerisine koymuş. Hayvanlar havasızlıktan boğulmuş. Bir tanesi can çekişiyordu. Bir tanesini kestiler, diğer ikisini götürdüler." dedi.

Sıcak havada kurbanlık danalara kamyonet eziyeti

BELEDİYE ÇALIŞANLARI 2 HAYVANI KENDİNE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Olay anını anlatan bir diğer vatandaş ise araca 5 hayvanı koyup taşındığını ifade ederek, "Hayvanlar havasız kaldı. Son hali ortada hayvanların bir tanesini kestiler. Diğer ikisi can çekişiyor şu anda" diye konuştu.

Öte yandan ilçe belediye ekipleri, can çekişen 2 hayvanı ise sulayarak kendisine getirmeye çalıştı.

Sıcak havada kurbanlık danalara kamyonet eziyeti


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