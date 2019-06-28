Sıcaktan bunalan çocuklara sulu serinlik

Mevsim normallerinin biraz üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle akşam ve gece saatlerinde artıyor. Gece nemin de artmasıyla fazlaca hissedilen sıcaklıklardan bunalan Bağcılar'daki çocuklar dışarda sulu bir sürpriz ile karşılaştı.

SULAMA HORTUMUYLA SERİNLEDİLER Bağcılar Caddesi'nde dün akşam sıcaktan bunalan çocuklar parka akın etti. Yarı çıplak çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti. Çocuklar, hortumla sıkılan suyun altında eğlenceli anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan çocukları belediye işçisi böyle serinletti VİDEO