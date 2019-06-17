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Sinop'ta sıcaktan bunalan inek otele girdi

Aşırı sıcaklıkların yaşandığı Sinop'ta, bir inek serinlemek için bir oteli tercih etti.

İHA | 17.06.2019 - 16:37..
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Sinop’ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından ’Çık dışarı, burası sana göre değil’ denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Sinop'ta sıcaktan bunalan inek otele girdi VİDEO

"ZAMAN ZAMAN BÖYLE DURUMLAR OLUYOR"

Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti.


Sinop'ta sıcaktan bunalan inek otele girdi

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