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Sıcaktan bunalan kaplumbağaya çay bardağıyla su içirdi

Diyarbakır'da artan hava sıcaklıklarından, insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor.

İHA | 11.06.2019 - 10:43..
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Eğil ilçesinde bir kişi, iş yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı çay bardağını su doldurarak hayvanın yanına gitti.

ÖNCE KORKTU SONRA SU İÇTİ

Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan kana kana içti.

ÇUKURLARA DA SU DOLDURDU

Hayvansever, sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ıslattı. İş yeri sahibi ayrıca, dükkanının önüne gelen yüzlerce kelebeğin de susamış olabileceğini düşünerek çukurlara su doldurdu.
Kelebekler sudan içerken hayvansever, vatandaşların takdirini kazandı.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya çay bardağıyla su içirdi ViDEO

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya çay bardağıyla su içirdi

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